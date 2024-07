Manuela Dias admite que remake de Vale Tudo é um dos ‘maiores desafios da vida’

"VALE TUDO é para muitos – e para mim – o ícone maior do gênero. Está para as novelas, como Édipo Rei está pras tragédias", escreveu a autora - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Manuela Dias, autora, postou numa rede social nesta terça-feira (23), sua gratidão à Globo pelo desafio de escrever o remake de Vale Tudo, novela icônica de Gilberto Braga nos anos 80.

"Entrei na Globo como roteirista aos 19 anos. De lá pra cá, são 28 anos de muito aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e também sobre quem eu sou. Na Globo, eu me formei em cinema, virei mãe, realizei o sonho de fazer novela. Foram 28 programas, de todos os tipos, muitos parceiros, amigos, ídolos, inspirações. Agora enfrento um dos maiores desafios da minha vida, ser a autora da novela dos 60 anos de Globo, quando eu mesma comemorarei 30 anos de casa", começou ela.

"VALE TUDO é para muitos – e para mim – o ícone maior do gênero. Está para as novelas, como Édipo Rei está pras tragédias. E agora lá vou eu… sempre grata a toda direção da TV Globo que apostou em mim pra essa tarefa fantástica!!! Feliz de contar com o maravilhoso Paulo Silvestrini nessa jornada. Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa pra escolher… Quem matou Odete Roitman!", concluiu.

Nos comentários, alguns famosos mandaram energias positivas para autora. "Vai ser genial", comentou Paolla Oliveira, cotada para o papel de Heleninha Roitman. "Viva!!!! Minha novela preferida da vida! Renata Sorrah despertou meu desejo de ser atriz com sua Heleninha. Vale Tudo é daquelas novelas que marcam a vida das pessoas. Parabéns, Manu!!!! Será incrível!", vibrou Monica Iozzi.

Na segunda-feira (22/7), a Globo acabou com os boatos e confirmou o remake da trama, mas fez mistério com os atores escalados. Quem será a nova Odete Roitman é um dos atuais mistérios na web.

