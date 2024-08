Lenny Kravitz anuncia Lianne La Havas e Frejat em show de abertura no Brasil

O vencedor de quatro Grammys e multi instrumentista, Lenny Kravitz vem ao Brasil no dia 23 novembro para um dos shows de sua nova turnê internacional, Blue Electric Light Tour 2024. Consagrado na música como disruptivo e eclético, Lenny traz novidades em shows de abertura. No Brasil, ele anunciou que terá Roberto Frejat na abertura do show, acompanhado de Lianne La Havas.

Frejat é um dos roqueiros mais importantes do Brasil, conhecido por ter sido integrante do Barão Vermelho e depois pela carreira solo, hoje integra a lista dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão pela Rolling Stone Brasil. Junto da cantora, compositora inglesa de folk e soul, Lianne La Havas, o músico será responsável pela abertura do show de Kravitz.

Kravitz divide seu tempo em algumas das suas propriedades, inclusive na sua fazenda no Rio de Janeiro. Essa rotatividade permite que conheça diversas culturas e sonoridades, como a de Frejat, de Liniker, que ele prestigiou em sua turnê internacional. Os ingressos para o show estão disponíveis no site da Eventim.

Serviço

Lenny Kravitz: Blue Electric Light Tour 2024

Dia 23 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.