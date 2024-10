Exposição promove valorização de artistas veteranos do DF

A exposição Tempo, Vida e Arte: Celebrando o Talento e a Criatividade 60+ em Brasília ocupa o Dúnia Hall a paritr desta sexta-feira (18/10) e tem o intuito de buscar a valorização de artistas mais velhos. A ideia é que nunca é tarde demais para aprender e praticar aquilo que se gosta, provando que a criatividade permanece presente e impactante em todas as fases da vida. Paulo Melo é o curador da mostra, que faz parte da programação do Brasília Trends Fashion Week.

A mostra reúne nomes conhecidos das artes plásticas de Brasília, como Darlan Rosa, Lourenço de Bem, Tarcíso Viriato, Sanagê, Toninho de Sousa, Ricardo Stumm, Fernanda Curado, Mariah Campolina, Vilma Machado, Roselena Campos, Raay Di Castro, Rose Ornelas, Donizetti Garcia, Alda Carvalho, Flávia Amadeu, Paulo Melo, Lia Paes e Murilo Frade. Cada um desses artistas apresenta suas vivências por meio da arte e estebelece um diálogo entre diferentes gerações.





Serviço

1ª Exposição Tempo, Vida e Arte: Celebrando o Talento e a Criatividade 60+ em Brasília

Do dia 18/10 a 20/10, no Dúnia Hall (QI 15, Lago Sul), sexta, a partir das 14h às 21h30, no sábado das 13h às 21h e no domingo das 14h30 às 20h. A entrada é livre e gratuita.