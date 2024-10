The X Factor lamenta morte de Liam Payne: "deixa um legado duradouro na música"

Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a banda One Direction - (crédito: Reprodução/Instagram/@thexfactor)

A equipe do programa musical The X Factor lamentou, nesta quinta-feira (17/10), a morte de Liam Payne, ex-integrante da boyband inglesa One Direction. O cantor foi lembrado pelo talento e legado na música.

"Estamos com o coração partido pelo triste falecimento de Liam Payne. Ele era imensamente talentoso e, como parte do One Direction, Liam deixará um legado duradouro na indústria musical e nos fãs de todo o mundo", diz a postagem do The X Factor no Instagram.

"Nossos pensamentos estão com seus amigos, familiares e todos que o amavam", continua a publicação. Liam morreu na quarta-feira (16/10), em Buenos Aires.

De acordo com o jornal La Nación, ele caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, onde estava hospedado na capital argentina. A polícia local investiga a morte do cantor.

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.

O artista nasceu na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993, e ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a banda One Direction. No grupo musical ele lançou cinco ábuns.

Em 2016, Liam iniciou carreira solo. No ano seguinte ele lançou a música Strip That Down — que conta com mais de 1 bilhão de execuções no Spotify. Depois, saiu o primeiro EP solo, chamado First Time.