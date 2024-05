Combate a LGBTfobia: Brasil registra mais 33 mil violações só em 2024

O Dia Internacional de Luta contra Homofobia e Transfobia foi oficialmente incluída no calendário nacional em 2010 - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nesta sexta-feira (17/5), é comemorado o Dia Internacional de Luta contra Homofobia e Transfobia. A data se tornou símbolo global de luta contra o preconceito e a violência à lésbicas, gays, transgêneros, queers, intersexos e assexuais.

No Brasil, a data foi oficialmente incluída no calendário nacional em 2010, através de um decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o segundo mandato.

Os dados são apontados pelo painel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), que divulga dados e indicadores sobre violações de direitos humanos no Brasil. No primeiro semestre de 2024 — de janeiro a maio — foram registrados 33.935 mil violações contra pessoas que se autodeclaram LGBTQIA+. Forma mais de 12 mil violações relacionados a gays; mais de 8 mil relacionados a lésbicas; mais de 4 mil a bissexual e transexuais, 2 mil pessoas transgêneros, mil a "outros" e 774 relacionados a travestis.

Os dados também mostram os estados que mais registram violações a pessoas LGBTQIA+. São Paulo é o campeão. o Distrito Federal ocupa a 12ª posição.