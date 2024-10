Nick Jonas fica sob mira de laser durante show e saí correndo do palco

Uma apresentação do grupo Jonas Brothers em Praga, na República Tcheca, na noite da última terça-feira (15/10) foi marcada por um susto. No meio do show, o mais novo dos irmãos, Nick, teve de deixar o palco correndo ao perceber um laser apontado para si.

No vídeo divulgado por fãs que participavam da apresentação, é possível ver o momento em que o cantor, sentado a um piano, percebe o perigo. Ele faz um sinal com as mãos, provavelmente para pedir que o show seja pausado, enquanto corre para fora do palco.

Veja vídeo: