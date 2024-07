Joe Jonas anuncia novo álbum solo com estreia para outubro

Capa do novo álbum "Music for people who believe in love" - (crédito: Reprodução Instagram)

Joe Jonas anunciou, por meio das redes sociais, o lançamento do álbum solo Music for people who believe in love, com data de estreia marcada para 18 de outubro. O primeiro single do trabalho, Work it out, estreia nesta sexta-feira (19/7). O projeto é o disco álbum solo do cantor desde 2016.





Joe descreve o álbum como um "reflexo e uma celebração da vida" e adiantou que ele conta com relatos de experiências sobre paternidade e sobre a felicidade que encontrou em fazer coisas que ama.

"Eu estou empolgado para compartilhar meu novo álbum com vocês", escreveu o cantor nas redes sociais. "Esse álbum é uma celebração de gratidão, esperança e amor. São músicas que refletem minha vida por uma visão de pássaro, reconhecendo as muitas bênçãos que permeiam minha jornada", completou.



O artista é conhecido por fazer parte da banda Jonas Brothers, em que divide os holofotes com os irmãos Kevin e Nick. Em abril, o trio apresentou no Brasil a turnê Five Albums. One Night - The Tour, com show único em São Paulo.