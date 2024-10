"Hades II" ganha atualização com armas e expansão da história

Lançado em acesso antecipado em maio deste ano, a sequência do épico grego da Supergiant Games, Hades II recebeu nesta quarta-feira (16/10) a primeira grande atualização, sendo ela totalmente gratuita. Chamada de Olympic Update, foram adicionadas uma nova arma, novos companheiros e novos eventos da história principal do jogo.









Confira todas as novidades do update:

Lute pela superfície em uma região totalmente nova, onde os próprios deuses estão desesperados por sua ajuda! Você consegue derrotar o novo Guardião mortal?

Desbloqueie a mais nova das Armas Noturnas: Xinth, o Manto Negro, uma nova arma devastadora com seus próprios Aspectos exclusivos!

Enfeite a encruzilhada com dezenas de decorações e faixas de música desbloqueáveis, adicionando um toque pessoal à sua casa entre os reinos!

Conheça dois novos Aliados! Ganhe suas bênçãos, aprenda seus segredos e use suas lembranças exclusivas!

Crie vínculos com dois novos Familiares Animais, companheiros leais que servirão você nos bons e maus momentos!

Aceite novos Desafios, incluindo novos Votos para o Juramento do Invisível e o misterioso novo Monumento da Lua e o Sigilo Invisível!

Descubra mais da história, com cerca de 2.500 novas falas para o elenco do jogo!

Do mesmo modo como no primeiro jogo, a Supergiant optou por desenvolver Hades II com participação ativa da comunidade, indo desde a jornada inicial até o produto final. Sequência do Roguelike mais premiado foi anunciada em 2023, Hades II traz uma nova protagonista, Melinoe, irmã de Zagreus, protagonista do primeiro título, na busca pelo submundo atrás do Titã Cronos. O jogo ainda não tem uma data de lançamento marcada, mas pode ser jogado por meio de acesso antecipado no PC, pela loja Steam.