Quem é Clau, cantora apontada como novo affair de Fiuk

Fiuk causou repercussão nas redes sociais ao longo da manhã desta quarta-feira (16), após ter publicado uma foto romântica, enquanto surgia cheirando o cangote do suposto novo affair.

Através dos Stories do Instagram, o cantor e filho de Fábio Jr. apenas lançou o clique misterioso, e alimentou rumores de que a identidade da pessoa seria a cantora Clau – houve, inclusive, até mesmo quem apostasse que seria Chico Moedas, o ex-namorado da cantora Luísa Sonza.

"Acordei com a imagem do Fiuk beijando o pescoço do Chico Moedas e estou um tanto abismado", ironizou um internauta, no X (antigo Twitter). "O baque da manhã, o Fiuk assumindo um boy… é isso mesmo, produção?", questionou outra. "Fiuk está ficando com a cantora e compositora Clau", destacou uma terceira pessoa.

Mas afinal, quem é Clau?

Ana Cláudia Scheffer Riffel, popularmente conhecida como Clau é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tem 28 anos, e é um dos nomes conhecidos do pop nacional. Ela ganhou notoriedade em 2018, e já emplacou hits como ‘Pouca Pausa’, ‘Primeira Vez’, ‘Cigana’ e ‘Dame Mais’.

Conhecida pelo apelido de infância, Clau iniciou sua jornada na música aos 15 anos, quando publicou no vídeos com covers de Charlie Brown Jr. e Projota em seu canal no YouTube. A artista, inclusive, chegou a trocar o curso de Direito pela Psicologia, e ficou conhecida nacionalmente ter sido notada por Anitta, que investiu em sua carreira.

Após dois anos de hiato, Clau retomou as atividades na música no início deste ano, e lançou seu EP, Tipo Eu, que marca uma nova fase de sua carreira com cantora. Nas redes sociais, ela possui mais de 300 mil seguidores no Instagram, e acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Clau (Foto: Reprodução/Instagram/@clauoficial)