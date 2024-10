The Wailers chegam a Brasília com show que celebra Bob Marley

Formação atual do The Wailers: legado vivo de Bob Marley - (crédito: Jose "Chepe" De Villegas/Divulgação)

A principal banda que possibilitou que o reggae se tornasse um ritmo ouvido globalmente faz show em Brasília hoje. The Wailers sobe no palco do Salão Social do Clube AABB para apresentar o trabalho que ficou conhecido na voz do icônico cantor Bob Marley. A performance é em homenagem aos 40 anos da coletânea Legend, lançada três anos após a morte da principal voz da internacionalização do jazz.

O termo legado é importante para falar do grupo. Afinal, nenhum dos atuais integrantes fazem parte da formação inicial da banda. Quem assumiu a liderança foi Aston Barrett Jr., filho do baixista Aston Barrett conhecido por mudar a sonoridade dos Wailers ao lado do irmão Carlton Barrett.

O pai do artista levava o apelido Familyman, que em tradução literal significa "homem de família". O filho, que levou consigo o amor pelo mesmo instrumento, quer carregar a alcunha do pai. "Eu me sinto honrado e abençoado por ser filho do Aston 'Familyman' Barrett. Ele teve a coragem de manter essa música viva por anos", exalta o artista. Aston Barrett morreu em fevereiro de 2024.

Barrett Jr. reconhece a influência dessa música que hoje é responsável por perpetuar. O baixista sobe aos palcos não só para exaltar a memória do pai, do tio e de nomes como Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer, mas para transmitir uma mensagem que no Brasil é cantada por nomes como Natiruts, Maneva, Planta & Raiz, Maskavo e Tribo de Jah. " Estamos honrados que a música dos Wailers tenha inspirado muitas bandas no Brasil, e eles também continuam a espalhar amor", destaca.

Ao Correio, Aston Barrett Jr. adianta informações sobre a apresentação, fala sobre o legado dos Wailers, sobre a relação com Brasil e a mensagem que querem transmitir nessa turnê que terá 10 datas em território nacional.





Noite de lendas

Além dos Wailers, outro grande nome do reggae canta hoje para o público brasiliense. Pato Banton, conhecido por faixas como Go Pato e Baby come back, é a atração de abertura da noite que vai exaltar a história do gênero marcante para o público local