Fãs registram a saída de J-Hope, do BTS, do exército; veja vídeos

O integrante J-Hope, do grupo sul-coreano BTS, terminou o período de serviço militar obrigatório nesta quarta-feira (16/10). Vídeos de fãs mostram a saída do ídolo do local em que servia, na manhã da quinta-feira (17/10), de acordo com o horário da Coreia do Sul — 12 horas a mais que o de Brasília.