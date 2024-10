Liam Payne: recepcionista ligou para polícia antes da tragédia; veja diálogo

Poucos minutos antes da morte do cantor Liam Payne, em um hotel na Argentina, o responsável pela recepção do local ligou para a polícia avisando que um dos hóspedes estava sob efeito de drogas e álcool. Na transcrição da ligação, divulgada pelo jornal La Nacion, é possível perceber que o homem tentou evitar o desfecho fatal.

"Bem, temos um convidado que está exagerando com drogas e álcool. Quando ele está consciente, ele quebra, está destruindo a sala inteira. Precisamos que você envie alguém, por favor", disse o recepcionista, que se identificou como Estêvão.

Em seguida, o policial pede o endereço do hotel CasaSur Palermo, onde Liam estava hospedado. Estêvão pede para que alguém seja enviado com urgência e avisa que o cantor corria risco de vida. "Precisamos que nos mandem alguém com urgência porque, bom, não sei se a vida do hóspede está em risco. Temos um pouco de medo que ele faça algo que coloque sua vida em risco", disse.

Conforme apurado pelo jornal, a ligação foi feita por volta das 17h (horário da Argentina). Às 18h10, a Polícia Municipal informou a morte do artista, após cair do terceiro andar do hotel. O artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros e teve uma morte instantânea.

Ainda não se sabe o que ocasionou a queda do artista. Uma investigação foi iniciada para apurar os fatos.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan. Ele deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.