Liam Payne: o que se sabe sobre a morte do integrante do One Direction

Liam Payne morreu após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, de uma altura de cerca de 14 metros. A queda se deu no pátio interno do local, que fica na rua Costa Rica, no bairro de Palerma, em Buenos Aires - (crédito: Reprodução/Google Street View)

O cantor Liam Payne, que fez parte da boyband inglesa One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10) ao cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.



Até o momento, sabe-se que Liam, que tinha 31 anos, caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, de uma altura de cerca de 14 metros. A queda se deu no pátio interno do local, que fica na rua Costa Rica, no bairro de Palerma. Leia também: Conheça a carreira solo de Liam Payne, que morreu aos 31 anos

De acordo com a mídia argentina, o sistema de atenção médica de emergência local foi alertado, às 17h04, sobre uma pessoa que estaria em um pátio interno do hotel. Às 17h11, uma equipe médica do referido sistema comprovou a morte do cantor.

As lesões de Liam, incluindo uma fratura na base do crânio, teriam determinado que era impossível que ele estivesse vivo após a queda. Assim, o falecimento foi declarado no local, sem possibilidade de reanimação. Leia também: Por que o segundo álbum solo de Liam Payne foi adiado

O cantor teria ido a Argentina junto à namorada Kate Cassidy para prestigiar show do ex-colega de banda Niall Horan, que ocorreu em Buenos Aires no dia 2 de outubro. Não se sabe por qual motivo ele teria continuado na capital argentina, nem quem estava com ele no momento do acidente.

Segundo o jornal argentino La Nacion, teria sido registrado um chamado do hotel sobre um “homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool” e que se teria escutado um forte ruído no pátio interno traseiro do estabelecimento. A morte está sendo investigada.

Depois do anúncio da morte, fãs tomaram a frente do hotel. Nas redes sociais, roda uma série de fotos e vídeos que teria sido compartilhada por Liam na plataforma Snapchat horas antes da morte. Não se sabe, porém, se os registros foram de fato publicados por ele, uma vez que não se encontram mais disponíveis na rede social.