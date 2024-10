Zayn Malik lamenta morte de Liam Payne: "Te amo, irmão"

Ex-integrante do One Direction, o cantor Zayn Malik lamentou a morte de Liam Payne, com quem compartilhou anos de carreira musical na boyband mundialmente famosa. No Instagram, Zayn postou uma foto antiga ao lado de Liam com a legenda "te amo, irmão".

"Liam, me peguei conversando em voz alta com você, esperando que você me escute", iniciou o cantor. "Não posso deixar de pensar, de forma egoísta, que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca pude te agradecer por me apoiar durante alguns dos tempos mais difíceis da minha vida. Quando eu, com 17 anos de idade, estava sentindo falta de casa, você estava sempre lá com uma perspectiva positiva e um sorriso tranquilizador, e sempre me assegurava de que era meu amigo e de que eu era amado."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zayn Malik (@zayn)

"Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre foi mais sensível", continua Zayn. "Você era teimoso, obstinado e não se importava em dizer às pessoas que elas estavam erradas. Mesmo que tenhamos discutido por causa disso algumas vezes, secretamente eu sempre te respeitei por ser assim."

Em relação ao começo da boyband One Direction e a dotes musicais, o cantor pontuou: "Quando se tratava de música, Liam, você era o mais qualificado [de nós] em todos os sentidos. Eu não sabia nada, em comparação; eu era uma criança novata sem nenhuma experiência e você já era um profissional. Eu ficava sempre feliz em saber que, independentemente do que acontecesse no palco, nós [ele e os outros membros] sempre podíamos contar com você para saber para onde direcionar o navio em seguida."

"Perdi um irmão quando você nos deixou e não consigo te explicar o que eu daria só para te abraçar uma última vez, te dizer adeus direito e dizer que amei e respeitei muito você", desabafa. "Vou guardar com carinho dentro do meu coração todas as memórias que tenho com você, para sempre. Não há palavras que justifiquem ou expliquem como me sinto agora além de 'devastado'."

"Eu espero que, onde quer que você esteja agora, você esteja bem e em paz e saiba o quão amado você é", finaliza. "Te amo, irmão."

Morte de Liam

Liam morreu nesta quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. Segundo informações preliminares, o artista caiu de uma altura de aproximadamente 13 metros e teve uma morte instantânea.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para formar a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

Liam deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.