Liam Payne esteve em show de integrante do One Direction na Argentina

O cantor Liam Payne, encontrado morto nesta quarta-feira (16/10) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, estava na Argentina para acompanhar um show de Niall Horan, companheiro na banda One Direction.

A apresentação faz parte da The Show Live On Tour, que passou pelo Brasil em setembro e seguiu para a Argentina, com show em Buenos Aires no dia 2 de outubro. Liam assistiu à performance do amigo com a namorada Kate Cassidy.

Os dois publicaram uma foto juntos nas redes sociais, e Payne foi gravado por fãs assistindo ao show.

Liam e Niall em Buenos Aires (foto: Reprodução/X)

Não se sabe o motivo de Liam Payne ter permanecido na Argentina por duas semanas após o show de Niall.

Morte de Liam

De acordo com o jornal La Nación, o cantor caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, onde estava hospedado na capital argentina.

Em coletiva de imprensa, Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência da Argentina, informou que o cantor caiu de uma altura de cerca de 13 metros e teve uma morte instantânea.