Jornal americano publica fotos do corpo de Liam Payne e é detonado na web

O jornal norte-americano TMZ está sendo duramente criticado nas redes sociais por divulgar fotos do corpo do cantor Liam Payne. O ex-One Direction morreu nessa quarta-feira (16/10), depois de cair do terceiro andar do hotel Casasur Palermo, em Buenos Aires, Argentina.

O tabloide, conhecido por publicar notícias de famosos, usou as imagens para mostrar que realmente se tratava do britânico, já que no início não havia comprovação da identidade do corpo. A imagem mostra partes do corpo do cantor com tatuagens que o identificariam. Liam parece estar estendido no chão do hotel.

“O TMZ obteve uma foto mostrando o corpo de Liam em um deck de madeira do hotel com mesas e cadeiras próximas. Não vamos mostrar o corpo inteiro, mas você pode ver claramente a tatuagem dele — um relógio no antebraço esquerdo e um escorpião no abdômen”, dizia o trecho da reportagem.

A repercussão negativa foi imediata. “Você é nojento, TMZ", criticou a cantora Alessia Cara em seu perfil no X. O post foi compartilhado 13 mil vezes. "Fod*-se o TMZ", xingou Sasha Malik, prima de Zayn Malik, ex-colega de boy band de Liam.

Segundo a política argentina, as autoridades foram chamadas para conter um homem agressivo que consumiu álcool e drogas. Vizinhos do hotel e hóspedes relataram ter ouvido gritos, que seriam do cantor.

O corpo de Liam foi encontrado pouco depois das 17h no horário local (o mesmo de Brasília). "Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", afirmou Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, em entrevista coletiva.

Ele informou ainda que Payne caiu de uma altura entre 13 e 14 metros, sem possibilidade de reanimação. Ainda não se sabe o motivo da queda.

Até o momento, nenhum dos colegas do One Direction (Harry Styles, Zayan Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan) se manifestou sobre a morte de Liam. Anne Twist, mãe de Harry, publicou em seu perfil no Instagram a imagem de um coração partido, com a legenda “Era apenas um garoto”.