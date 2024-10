Filme nacional A Vilã das Nove ganha trailer oficial divulgado nesta quinta

A Vilã das Nove, nova produção nacional, ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (17/10). A obra fez sucesso na exibição do Festival do Rio de 2024 e reúne Karine Teles (Que Horas Ela Volta?), Otto Jr (Tropa de Elite) e Alice Wegmann (Rensga Hits) no elenco. O filme estreia em 31 de outubro nos cinemas.

A narrativa apresenta Roberta, personagem de Karine Teles, uma mulher que abandonou o marido Bento e a filha Débora, em busca da felicidade. Roberta está na melhor fase da vida, até descobrir que a trama da nova novela das nove é baseada na própria história, na qual ela é a vilã.

Dirigida e roteirizada pelo vencedor do Emmy Teodoro Poppovic, a obra conta com Laura Pessoa, Rodrigo Garcia e Murilo Sampaio no elenco. Assinam a produção do longa André Pereira e Mariana Muniz