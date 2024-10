Brasil marca presença em grande festival mundial de documentários

O documentário O Menino d’Olho d’Água, dirigido por Lírio Ferreira e Carolina Sá, foi selecionado para o IDFA 2024 (International Documentary Film Festival Amsterdam), um dos festivais de documentários mais prestigiados do mundo. O filme retrata a vida e a obra do músico brasileiro Hermeto Pascoal.

O longa-metragem é construído em três frentes: uma performance atual de Hermeto aos 88 anos, uma retrospectiva das lembranças de infância no sertão de Alagoas e uma conversa com o artista em que ele compartilha sua música e seu processo criativo.

Carolina de Sá, diretora do documentário, comentou sobre a seleção no festival: “fazer a primeira exibição de O Menino D´Olho D’água, um mergulho poético na obra de Hermeto para o público do IDFA, esse festival que admiramos e que acredita em obras criativas nos deixa felizes, honrados e iluminados. Uma alegria para qualquer cineasta e amante da música”.