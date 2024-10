Xbox Partner Preview: confira as novidades anunciadas no evento

Nesta quinta-feira (17/10), a Microsoft fez mais uma edição do evento digital com os parceiros da marca mostrando novos jogos que serão lançados em breve. Entre as novidades, tiveram nomes como a SEGA, Remedy Entertainment e 505 Games, incluindo o mais novo DLC para Alan Wake 2 e Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.



Alan Wake 2: The Lake House



A segunda expansão e a final de Alan Wake 2 traz mais um mistério, a casa do Lago de Cauldron Lake, um lugar sombrio onde a Presença Obscura e a realidade colidem, uma nova personagem também agente do governo, como a protagonista Saga Anderson será os olhos do jogador nesse novo capítulo de sobrevivência e horror. The Lake House chega no dia 22 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



Cronos: The New Dawn



O novo jogo apresentado no evento digital traz um terror à lá Dead Space, com criaturas sanguinários e uma ambientação espacial, um trailer enigmático e cheio de dúvidas traz ainda uma história sobre viagem no tempo. O jogo chega em algum momento de 2025 para Xbox Series X|S e PC.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

A nova história de Yakuza trará Goro Majima, um vilão da saga, numa aventura solo, onde o gangster japonês se tornará um pirata, com combate naval e a tradicional porradaria da franquia. Nesse trailer, batalhas de territórios com diversos outros piratas em campo e invocações que são desde um chimpanzé até um tubarão, ganharam bastante destaque. O jogo ainda foi adiantado em uma semana saindo do dia 28 para o dia 21 de fevereiro de 2025.

Mouse: P.I. For Hire



Mouse P.I. For Hire, um jogo de tiro com inspiração em animações dos anos 30, com modelos animados como desenhos clássicos da Disney, lembrando estilos visuais adotados por Cuphead, outro jogo que seguiu essa cartilha e acabou fazendo muito sucesso pelo seu diferencial visual. Esse trailer ainda destacou uma batalha de chefe com um jacaré gigante, mostrando o protagonista utilizando diversas armas na luta. Mouse: P.I. For Hire chega em algum momento de 2025.

Edens Zero



Um jogo de aventura espacial com gráficos que lembram um anime. Edens Zero adapta a história do mangá de mesmo nome e promete trazer uma história espacial com os personagens criados Hiro Mashima. Edens Zero chega para consoles e PC em 2025.

Eternal Strands



Novo jogo de fantasia, mistura elementos já vistos no mundo dos games, como dragões, magias e escalada de monstros. Eternal Strands é uma espécie de Dragon’s Dogma em Anime. Seu trailer jogou muito os olhos nos poderes elementais utilizados pelo protagonista, com os inimigos ficando congelados e pegando fogo conforme ele utiliza suas magias. Eternal Strands chega em algum momento de 2025 para Xbox Series X|S e PC.

Mistfall Hunter



O jogo traz um estilo souls com monstros únicos e enormes, defesas ritmadas e muitos elementos fantásticos, além de referenciais fortes aos jogos da FromSoftware. Segundo a Microsoft, o jogo tem uma proposta nova de misturar os jogos soulslike com um jogo de extração, no estilo Helldivers. O jogo chega em 2025 para Xbox Series X|S e PC.

Wheel World

Um jogo de mundo aberto focado em bicicletas, com um gráfico cartunesco e minimalista, com vários estilos de bicicleta para escolher e correr em Wheel World que chega em 2025 para Xbox Series X|S e PC

The Legend of Baboo

Um jogo de ação e aventura que traz o garoto Sepehr e seu cão, Baboo, que juntos vão se aventurar em busca de salvar sua família de um mal ancião. O jogo traz momentos de plataforma, quebra-cabeças e o combate com o cajado do garoto. The Legend of Baboo chega em 2025 para Xbox Series X|S e PC.

Wuchang: Fallen Feathers

O jogo de ação e aventura com temática chinesa, Wuchang: Fallen Feathers foi anunciado durante o evento da Microsoft, com ambientes massivos, uma lança que atira, lança chamas e magias. Wuchang surfa na onda de curiosidade das lendas chinesas que Black Myth: Wukong trouxe com seu lançamento e promete muito com seus visuais ricos e gameplay diverso. O jogo chega em algum momento de 2025.