Amazon Prime divulga trailer de documentário sobre o Maníaco do Parque

Escrita e dirigida por Thaís Nunes, a série Maníaco do Parque: A História Não Contada teve trailer e data de estreia divulgados nesta quinta-feira (17/10). O documentário deve ser lançado no dia 1º de novembro no Prime Video. Será exibido também, a partir desta sexta-feira (18/10), a audio-série Maníaco do Parque — Um Serial Killer Entre Nós, dos mesmos criadores e produtores da série do Prime Video, na Audible.

Maníaco do Parque: A História Não Contada apresenta conversas inéditas com as sobreviventes e familiares das vítimas de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como O Maníaco do Parque depois de atacar 23 mulheres e assassinar friamente pelo menos dez delas. O documentário mostra, em quatro episódios, as particularidades da apuração dos fatos e o papel da mídia no desenvolvimento da investigação. A equipe responsável entrevistou mais de 50 pessoas e o processo criminal contém 20 mil páginas.

A audio-série que será lançada nesta sexta-feira (18/10), Maníaco do Parque — Um Serial Killer Entre Nós, no Audible, conta com direção de Maurício Eça e narra fielmente a história do assassino condenado. A obra acompanha a jornalista Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que busca desvendar a identidade do então conhecido Maníaco do Parque. Enquanto Francisco segue vivendo livre e atacando mulheres, sua fama na mídia cresce consideravelmente, gerando terror na capital paulista.

