Atom Pink Floyd apresenta 'Echoes: Uma Nova Dimensão Musical em 3D'

A banda mineira Atom Pink Floyd fará em Brasília uma apresentação única da turnê Echoes: Uma Nova Dimensão Musical em 3D, neste sábado (19/10), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães . Utilizando tecnologia de projeção em 3D, Echoes proporciona uma imersão audiovisual sem igual revivendo grandes clássicos da banda britânica.

O show oferecerá ao espectador um par de óculos 3D na entrada, transformando o ambiente e permitindo que os fãs mergulhem na atmosfera psicodélica do Pink Floyd. Echoes é uma experiência sensorial na qual cada acorde junto à projeção visual leva os fãs a uma conexão profunda com as composições icônicas da banda.