Ezra Collective realiza show único em São Paulo em fevereiro de 2025

A banda britânica Ezra Collective se apresenta pela primeira vez no Brasil no dia 8 de fevereiro de 2025, no palco do Cine Joia, em São Paulo. O grupo também possui datas na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, França e Itália, além de shows esgotados nos Países Baixos, Bélgica e Reino Unido. A venda dos ingressos para a apresentação em solo brasileiro começa nesta sexta-feira (18/10), às 10h.

Ezra Collective foi a primeira banda de jazz a ganhar o Mercury Prize pelo álbum lançado em 2022, Where I’m Meant to Be, e desde então se consolidou como um dos grupos de improvisação mais importantes da Grã Bretanha. Formada por Femi Koleoso (bateria), TJ Koleoso (baixo), Joe Armon-Jones (teclados), Dylan Jones (trompete) e James Mollison (saxofone), a banda tem expandido os limites do gênero desde a formação, em 2012.

A mistura única com outros estilos, como afrobeat, hip-hop e reggae, em uma abordagem eclética e dançante do jazz moderno, vem conquistando admiradores do grupo pelo mundo inteiro. Em um show musical e performático, a banda promete uma experiência completa em uma noite repleta de solos de trompete e ritmos de bateria únicos.

Serviço

Show de Ezra Collective

8 de fevereiro de 2025, às 20h, no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP). Ingressos a partir de 18/10 em: https://www.eventim.com.br/artist/ezra-collective/