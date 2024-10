Cia. Novos Candangos apresenta espetáculo premiado 'Minha Grande Pequena'

A peça da Cia. Novos Candangos Minha Grande Pequena vai ter uma sessão gratuita nesta sexta-feira (18/10), no Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Depois de estreada em abril de 2024 no Espaço Cultural Renato Russo, a peça entrou para a programação do 8ª edição do Festeco — Festival de Teatro de Mariana (MG). Nele, ganhou prêmios na Categoria Alternativo Nacional de Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Caracterização Cênica e Melhor Trilha Sonora.

Protagonizada por Clara Camarano e dirigida por Natália Leite e Diego de Leon, a peça explora os dilemas de uma dona de casa que se vê envolvida por estranhas correspondências anônimas. Baseada em contos de Hilda Hilst, Clarice Lispector e Ignácio de Loyola Brandão, a trama aborda a luta interna, reflexões e dilema ético da personagem ao lidar com essa situação inusitada em um monólogo que dura 50 minutos.

“Essa peça explora a vida de uma dona de casa solitária e frustrada. O objetivo foi criar um espetáculo sensível e atraente que aborde questões como a solidão e a falta de comunicação. E estamos muito felizes de ter estreado este ano, de forma independente, e já sermos chamado para um Festival Nacional e ganhar quatro prêmios”, celebra a equipe.





Serviço

Cia. Novos Candangos apresenta “Minha Grande Pequena”

Sexta-feira (18/10), às 20h, no Teatro dos Ventos (Duo Mall – R.19 – Águas Claras). Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 16 anos