BB Digital Week traz Kondzilla e Leandro Karnal para evento em Brasília

Nos dias 29 a 31 de outubro, acontece, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a terceira edição do BB Digital Week (BBDW), promovido pelo Banco do Brasil. O evento terá mais de 80 palestras e 130 painéis de debate, com a participação de personalidades como Kondzilla e Leandro Karnal. Inscrições podem ser feitas no portal do evento.



