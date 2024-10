Presa? Claudia Ohana revela momentos de terror em bastidores de novela

Na cena, a sua personagem faz uma dança sensual com uma roupa extremamente provocante. Claudia Ohana admite que muitos podem ter a confundido com uma estrela pornô - (crédito: Acervo Globo)

Claudia Ohana, atriz, participou do programa Sem Censura, e revelou que quase foi presa durante as gravações da icônica cena que a sua personagem Natasha dança no meio da rua de Veneza, na Itália.

"O que aconteceu é que eu tinha uma cena, tinha treinado uma coreografia com Deborah Colker, chiquérrimo. Fui eu com Jorginho Fernando e uma equipe bem reduzida, porque antigamente viajávamos com uma equipe mega reduzida. Estávamos em Veneza, na Praça de São Marcos. Jorginho falou: "Vai lá, menina Ohana. Vai lá no meio da praça, bota o seu radinho, começa a dançar que nós vamos ficar com a câmera aqui longe", começou.

Contudo, a atriz acabou sendo responsável em causar uma aglomeração no local. "Eu falei: "Eu?". Eu sou tímida, na verdade, então fui eu lá para o meio da praça com aquele radinho de pilha. Botei a musiquinha e comecei a dançar. Começou a juntar gente. Quando você vê a cena, não eram figurantes. Era o público que realmente juntou", prosseguiu.

Na cena, a sua personagem faz uma dança sensual com uma roupa extremamente provocante. Claudia Ohana admite que muitos podem ter a confundido com uma estrela pornô.

"Só que aí a música era proibida e achavam talvez que eu era uma estrela pornô (risos), porque eu tinha um macacão que tinha umas bolas e aparecia muito o meu corpo. E eu dançava toda, Jorginho amando, e eu soube que teve polícia", concluiu.

Claudia Ohana lembra quando quase foi presa durante as gravações da novela "Vamp" na Itália. #SemCensura pic.twitter.com/cvzSPaZp54 — TV Brasil (@TVBrasil) October 16, 2024

