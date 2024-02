Programa Sem Censura volta à TV Brasil sob comando de Cissa Guimarães

Com uma trajetória de mais de 40 anos na televisão brasileira, Cissa Guimarães assume a bancada do tradicional programa de entrevistas da TV Brasil, Sem Censura - (crédito: Tomaz Siva / Divulgação Agência Brasil ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O tradicional programa de entrevistas da TV Brasil, Sem Censura, que nasceu em 1985 para celebrar a democracia e o fim da ditadura, volta ao ar diariamente e reformulado nesta segunda-feira (26/2), a partir das 16h, sob o comando da experiente atriz e apresentadora Cissa Guimarães. O programa será exibido ao vivo nas tardes de segunda a sexta-feira.

Com uma trajetória de mais de 40 anos na televisão brasileira, Cissa possui participações em diversas novelas, peças e filmes, e atuou como apresentadora dos programas de TV da emissora Globo, Vídeo Show e É de Casa.

O Sem Censura terá bancada redonda com a apresentadora ao centro. A comediante Dadá Coelho, o dramaturgo e ex-BBB 19 Rodrigo França, a radialista Fabiane Pereira, a jornalista e apresentadora Katy Navarro, a cantora, jornalista e apresentadora da TV Brasil Bia Aparecida e o jornalista e influenciador digital Murilo Ribeiro, o Muka, compõem a equipe de debatedores fixos que se revezam conforme o impulsionamento das pautas para acompanhar Cissa no programa.

A exibição promove debates políticos e faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora. O programa, no entanto, ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou a produção por duas décadas, de 1996 a 2016. E agora, volta repaginado ao formato diário, depois de mais de três anos.

Repercussão

A nova apresentadora da TV Brasil é a convidada do programa DR com Demori, que será exibido nesta terça-feira (27/2), às 22h. Durante o bate-papo inédito, a atriz fala com o jornalista Leandro Demori sobre a carreira e destaca a dificuldade em conciliar suas atividades de mãe e seu trabalho como artista. Ainda durante o bate-papo, a apresentadora fala sobre a expectativa e os desafios para conduzir o Sem Censura.

Cissa ressalta a responsabilidade e a satisfação de comandar um programa produzido por uma televisão pública, que promove o livre debate de ideias. "É muito importante que o público se conscientize que a TV Brasil, a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), é do povo. Isso me dá uma alegria muito grande", comemora em nota.