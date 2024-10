Peça de Diogo Almeida, Tarja Preta presta homenagem a professores

Tarja Preta é o novo show de comédia do humorista Diogo Almeida. Em homenagem aos professores, a peça foca no dia a dia dos profissionais, nas peripécias de sala de aula e em como manter a sanidade. As apresentações começam nesta sexta-feira (18/10) e vão até segunda-feira (21/10), no Teatro do Museu Nacional.

Com histórias e personagens cativantes, o show usa de piadas e do bom humor para discutir a saúde mental na área da educação, temática de extrema importância. Foram confirmadas grandes surpresas e, claro, muitas risadas. O roteiro é baseado em experiências pessoais e momentos marcantes na vida de Diogo, que já atuou na área da docência.

Diogo Almeida esteve nos principais teatros do Brasil com suas performances solo e Tarja Preta acumulou 110 mil pessoas apenas no mês de outubro de 2023. O artista chamou atenção do público com vídeos curtos nas redes sociais, que somam mais de 30 milhões de visualizações. O humorista também esteve frente a frente com diversas personalidades brasileiras, como Faustão, Serginho Groismann e Rafinha Bastos.





Serviço

Tarja Preta

Nesta sexta-feira (18/10), às 19h e 21h30, sábado (19/10), às 18h, 20h e 22h e segunda-feira (21/10), às 19h30 e 21h30, no Teatro do Museu Nacional (Eixo Monumental)

Recomendados para maiores de 14 anos

Ingressos a partir de R$75, no site da Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/94926/d/260887