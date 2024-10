Festival Cine Motriz leva cinema para as ruas de Planaltina em outubro

Por Maria Luísa Vaz*

Criado em 2018 com o intuito de proporcionar a experiência da sala de cinema em Planaltina, cidade mais antiga do DF e que não possui nenhum local de exibição audiovisual, o Festival Motriz vai realizar sua 3ª edição do dia 23 a 26 de outubro no Complexo Cultural de Planaltina. Com entrada gratuita, o público poderá conferir a exibição de diversos filmes inspirados na temática “Escrevivências” de Conceição Evaristo.

O Festival contará com uma Mostra Competitiva Nacional e mostras paralelas com filmes da América Latina e da África, além de atrações musicais locais ao fim de cada dia. Também terá uma premiação, onde os três curtas-metragens selecionados pelo Júri Técnico Oficial irão receber R$ 3 mil cada, e o curta mais votado pelo Júri Popular vai ganhar a mesma quantia.

A diretora de arte do festival, Adriana Gomes, explica que eles sempre priorizam a participação na comissão do júri de pelo menos uma pessoa de Planaltina. “O Motriz trabalha para que os filmes e seus realizadores possam ter visibilidade tanto nas comunidades quanto no mercado de produção e difusão audiovisual. Os prêmios são incentivos e o reconhecimento do trabalho desenvolvidos por essas pessoas realizadoras, não temos o objetivo de concorrência de melhor filme ou de áreas específicas da produção cinematográfica, mas afirmamos o reconhecimento e identificação das narrativas construídas”, afirma ela.

A mostra tem uma exibição acessível, com audiodescrição, interpretação em libras e transporte para PCDs. Como também uma preocupação com a sustentabilidade, com coleta seletiva e uso de embalagens biodegradáveis. A organização irá fazer doação de alimentos para pessoas vulneráveis e realizar coleta de resíduos eletrônicos, de tampas e lacres e ração para cães e gatos, que serão destinados para as instituições parceiras, como "Pata na Tampa", "Cia do Lacre" e "Programando Futuro".

O Motriz realiza oficinas em escolas públicas de Planaltina e Sobradinho, esse ano os temas serão: produção audiovisual acessível, Cineclubismo Popular, realização de festivais de cinema na escola e sustentabilidade ambiental. Também tem um cineclube, o CineMotriz, que acontece em escolas e espaços coletivos de Planaltina, atendendo desde o público infantil ao público 60+, que realiza debates após as sessões. Adriana faz parte da curadoria do clube e afirma: “acreditamos que o Cineclube é esse espaço de formação continuada e que proporciona o encontro e o pensamento crítico no que tange as questões urgentes da sociedade”.

Confira a programação completa do Festival: Motriz | Festival de Cinema de Planaltina 2024





Serviço

CineMotriz - 3º Festival de Cinema de Planaltina

Dia 23 a 26 de Outubro, no Complexo Cultural Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02 - Planaltina, Brasília - DF). Entrada Gratuita.