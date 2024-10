Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (19/10)

A SOLUÇÃO ESTÁ NO FUTURO

Data estelar: Sol em quincunce com Urano e Netuno.

Se desejas paz e serenidade porque te encontras no meio de um redemoinho existencial, e o cenário do mundo não te brinda com soluções, ao contrário, procura descansar, te retirar do barulho social e encontrar um lugar para lamber tuas feridas.

Evita, porém, reivindicar que o mundo seja diferente do que é, e tampouco aguardes que as coisas melhorem para garantir a serenidade, porque é no meio da tensão extrema que todos os seres humanos, sem exceção, estamos convidados a nos desdobrarmos em criatividade para conduzir este mundo atual ao passo seguinte, tão diferente de tudo que nossa humanidade experimentou, que nenhum pensador da antiguidade conseguiu prever.

Criatividade essencial, porque o que todos buscamos não se encontra no passado, mas no futuro que nos convida a participarmos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



As razões que sua alma não quer aceitar, porque obrigariam a fazer revisões profundas, estão aí evidentes e se manifestando através das pessoas com que você precisa se relacionar nesta parte do caminho. O que fazer?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tecnicamente falando, você não precisa de mais nada, tudo que é necessário está também disponível, ao alcance de sua mão. Porém, não se trata apenas de estirar o braço, mas de se atrever a colocar em prática as ideias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É evidente que você poderia dispensar a ajuda e fazer tudo com seus próprios recursos e esforço. Porém, é preciso reconhecer também que dessa forma o caminho não seria tão rico quanto através da partilha dos acontecimentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando se coloca um dilema para sua consciência; se deixar sobrelevar pelos perrengues habituais, que parecem ficar mais virulentos, ou tomar a firme decisão de mandar todo mundo passear e transcender.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando chegar a hora de você expressar suas ideias para que a situação toda se tranquilize, procure se posicionar no lugar da audiência, tentando falar de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No fim, você comprovará que era tudo muito mais simples do que parecia, e talvez isso sirva para, no futuro, você não dar tamanho valor a essa voragem de pensamentos que alimenta as preocupações. É tudo mais leve.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você conseguirá administrar com bastante destreza os acontecimentos em curso, portanto, em primeiro lugar respire fundo e procure trazer um pouco de serenidade ao seu coração. Depois, faça o necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



O segredo é valioso, desde que não contrarie qualquer combinado que você tiver feito com as pessoas envolvidas, porque não se trata de agir contra o que está em movimento, mas de você usar mais astúcia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É fundamental pensar e planejar tudo em nome do bem-estar do maior número possível de pessoas, ciente de que o fator humano é sempre imprevisível, e por isso não se pode saber antecipadamente se tudo dará certo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se ainda restam dúvidas sobre se sua alma dará conta do recado, chegou a hora de você fazer o necessário para tirar essa cortina densa de sua frente. Nem tudo precisa dar certo, necessário apenas é viver.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Não seria o caso de você reprimir a imaginação, se convencendo de que há assuntos concretos que devem ser administrados, e que isso seria mais importante. A imaginação é ela mesma, não tem compromisso com a realidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você não se aproxima intencionalmente do seu destino, então o destino se aproximará de você. Porém, essa será a diferença entre a graça e a desgraça. A graça é você tomar a iniciativa, a desgraça é você esperar.