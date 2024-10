‘Eu era de uma boy band e por isso estou ferrado’, teria dito Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, teria feito uma revelação angustiante minutos antes de sua morte. Segundo uma mulher chamada Rebecca, que estava hospedada no mesmo hotel em Buenos Aires, o cantor expressou suas dificuldades com o passado na famosa boy band, mencionando estar "fodido" por causa disso.



Rebecca relatou que o artista apresentava um comportamento peculiar e um certo desespero. Ele queria ser reconhecido e, ao se deparar com um grupo de pessoas, convidou-as para entrar no elevador. Sua atitude parecia uma busca por interação e reconhecimento, refletindo um estado emocional vulnerável.

Após a interação, Rebecca viu Payne novamente no saguão, visivelmente perturbado. Ela percebeu que ele estava lendo algo em seu computador que o incomodou. Logo depois, o cantor demonstrou uma explosão de raiva ao jogar o laptop no chão, chocando todos ao redor, inclusive a equipe do hotel.

O clima descontraído no saguão foi abruptamente interrompido pela explosão de Payne. "Seu comportamento estava muito desproporcional", comentou Rebecca. Ela se aproximou do cantor para verificar seu bem-estar e ouviu sua confissão sobre os efeitos de sua fama na saúde mental.

"Ele disse que estava ‘fodido’ por causa de sua experiência na boy band", lembrou Rebecca, impressionada com a sinceridade de Payne. Essa conversa trágica destacou a luta interna do cantor, um retrato sombrio da pressão que enfrenta como figura pública.

Após o incidente, um membro da equipe de Payne se aproximou de Rebecca para se desculpar. "Ele passa um pouco do ponto", disse o homem, referindo-se ao comportamento do cantor. Essa interação deixou um sentimento de preocupação entre os presentes, evidenciando a fragilidade emocional de Liam.

