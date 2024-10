Liam Payne foi cortado por gravadora poucos dias antes de morrer

Segundo a fonte, Payne enfrentava dificuldades em se firmar musicalmente após sua saída do One Direction - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Liam Payne teria sido cortado por sua gravadora, Capitol Records, parte da Universal Music, dias antes de sua morte. Uma fonte revelou ao Daily Mail que o desempenho do cantor não estava satisfatório, levando à decisão de encerramento do contrato de sua carreira solo. A notícia surpreendeu fãs e colegas.



Leia também: Liam Payne fez post enigmático com mulher poucos minutos antes de morrer

Segundo a fonte, Payne enfrentava dificuldades em se firmar musicalmente após sua saída do One Direction. "De todos os garotos do One Direction, Liam estava no caminho errado musicalmente", comentou a fonte. Seu segundo álbum solo foi suspenso antes da ruptura oficial com a gravadora, que o representava desde 2016.

Além da gravadora, a equipe de publicidade de Payne também teria encerrado seu contrato no início de outubro, de acordo com informações do Daily Mail. A situação teria deixado o cantor sem suporte profissional durante um momento delicado de sua carreira e vida pessoal.

Mesmo após a ruptura, a Universal Music prestou uma homenagem a Liam Payne após sua morte. Em uma declaração, a empresa disse estar "devastada" com a perda repentina do artista, destacando o impacto que ele teve na música e o amor de seus fãs ao redor do mundo.

Leia também: Autópsia preliminar aponta causa da morte de Liam Payne

"Seu legado vai viver através de sua música e dos inúmeros fãs que ele inspirou e que o adoraram", escreveu a gravadora em um comunicado emocionado. A mensagem ressaltou o talento de Payne e a importância de suas contribuições para a indústria musical, prometendo manter viva sua memória.

A notícia da morte de Liam Payne abalou o mundo da música e deixou uma lacuna entre seus admiradores. Embora seu caminho solo tenha enfrentado desafios, seu tempo no One Direction e suas músicas solo continuam a tocar corações e marcar gerações de fãs dedicados.

Uma Trajetória de Altos e Baixos

Liam Payne, que alcançou fama global com o One Direction, lutava para encontrar seu espaço como artista solo. As dificuldades enfrentadas em sua carreira solo foram um desafio constante para o cantor. A ruptura de contratos com sua equipe e gravadora deixaram claro os obstáculos que ele enfrentava.

Ainda assim, o talento de Payne sempre brilhou através de sua voz marcante e presença de palco. Seu impacto no pop e sua contribuição para a música continuarão a ser celebrados por seus fãs e pela indústria. O legado de Liam Payne permanece forte, mesmo após a tragédia de sua partida.

O post Liam Payne foi cortado por gravadora poucos dias antes de morrer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.