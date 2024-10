Morre Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos

Morreu o ex-vocalista do Iron Maiden Paul Di’Anno, aos 66 anos, em sua casa, em Salisbury aos 66 anos. A informação foi confirmada pela Conquest Music, em comunicado oficial nas redes sociais em nome da família do músico. A empresa não informou a causa nem a data da morte, mas ressaltou que Paul enfrentava problemas de saúde nos últimos anos.

Apesar disso, continuou se apresentando, de cadeira de rodas, em 100 shows desde 2023. Paul Andrews nasceu em Chingford, Londres, em 17 de maio de 1958. Ele ganhou destaque como vocalista da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden entre 1978 e 1981, participando do clássico álbum de estreia que levou o nome do grupo, Iron Maiden.

Leia a íntegra da nota da Conquest Music

Em nome de sua família, a Conquest Music lamenta confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di'Anno. Paul faleceu em sua casa em Salisbury aos 66 anos.

Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden entre 1978 e 1981. Ele cantou em seu álbum de estreia inovador, Iron Maiden, e no influente lançamento seguinte, Killers.

Desde que deixou o Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e movimentada carreira de gravação com Battlezone e Killers, bem como vários lançamentos solo e participações especiais.

Apesar de ter sido afetado por graves problemas de saúde nos últimos anos que o restringiram a se apresentar em cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, acumulando mais de 100 shows desde 2023.

Seu primeiro álbum retrospectivo de carreira, The Book of the Beast, foi lançado em setembro de 2024 e traz destaques de suas gravações desde que deixou o Iron Maiden.

A Conquest Music tem orgulho de ter Paul Di'Anno em nossa família de artistas e pede à sua legião de fãs que levante uma taça em sua memória.

Aguarde mais informações