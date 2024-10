Terceira edição do C6 Fest mistura sons e gerações no Parque Ibirapuera

A terceira edição do C6 Fest será realizada novamente no Parque Ibirapuera, desta vez com quatro noites em vez de três. Do dia 22 a 25 de maio, o público poderá assistir a uma programação diversificada e multigeracional, que abrange jazz, pop, soul, rock, MPB e eletrônico com artistas do mundo todo, muitos deles vindo pela primeira vez ao Brasil.

Dentre as atrações musicais confirmadas, o duo francês Air apresentará a turnê comemorativa dos 25 anos de Moon Safari, seu álbum de estreia. O grupo anglo-americano de rock e new wave Pretenders promete levantar o público com seus clássicos. Wilco mistura elementos de rock, folk e introspecção emocional e traz ao país um show que transita por toda a sua discografia. O show de Nile Rodgers & Chic promete transformar o Parque Ibirapuera num grande baile ao ar livre, revivendo clássicos do funk e da disco music que marcaram gerações e influenciaram toda a cena pop.







Os dias 22 e 23 de maio vão contar com shows intimistas de jazz e afins na plateia interna do Auditório Ibirapuera. Dias 24 e 25, o público vai assistir a shows diversos ao ar livre na Arena Heineken e na Tenda. O edifício Pacubra — Pavilhão das Culturas Brasileiras receberá uma programação de DJs. E o Village abrigará restaurantes e bares, além de áreas para descanso e hidratação. A pré-venda exclusiva para clientes do C6 Banks ocorrerá dias 23 e 24 de outubro, com 20% de desconto nos ingressos (incluindo meia-entrada) se comprarem com o cartão do banco. A venda geral começa dia 25 de outubro.

SERVIÇO

C6 Fest

De 22 a 25 de maio, no Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera). Ingressos: a partir de R$ 280 (meia). Vendas no site ou presencialmente no Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República, São Paulo - SP), de terça-feira a domingo.