3º Motriz Festival de Cinema de Planaltina começa nesta quarta (23/10)

A 3ª edição do Motriz — Festival de Cinema de Planaltina tem abertura marcada para sta quarta-feira (23/10), às 19h. A mostra estará em cartaz no Complexo Cultural de Planaltina até sábado (26/10) e vai contar com exibição de curtas feitos por artistas do Brasil inteiro, da América Latina e da África, além de sessões de debates e shows de artistas locais.

A programação do primeiro dia começa com a abertura do festival seguida pela exibição de curtas-metragens da primeira sessão da mostra competitiva, com o tema Transformando os impossíveis. As produções exibidas são:

Nação comprimido (Ficção, 12 anos, MG )

Corpo (In)finito (Experimental, 10 anos, PA)

Deus não deixa (Documentário, Livre, RJ)

Grafismos indígenas em 2022 (Documentário, 18 anos, PA)

Quarta de Amalá (Ficção, 14 anos, DF)

Não precisa pedir desculpa (Ficção, 14 anos, SP)







O dia vai finalizar com os shows de DJ Sapo, Coco dos Encantados com Martinha do Coco e Tambores do Amanhecer. A mostra tem uma exibição acessível, com audiodescrição, interpretação em libras e transporte para PCDs. Confira a programação completa do Festival: Motriz | Festival de Cinema de Planaltina 2024





Serviço

CineMotriz - 3º Festival de Cinema de Planaltina

Desta quarta-feira (23/10) até sábado (26/10), no Complexo Cultural Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02 - Planaltina, Brasília - DF). Entrada gratuita.