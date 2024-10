Tudo sobre ‘Whiplash’, o comeback poderoso do aespa

O grupo de k-pop aespa está de volta com tudo! O quarteto lançou seu quinto mini-álbum, intitulado “Whiplash”, que traz seis faixas inéditas e já vem fazendo sucesso. A faixa-título foi acompanhada de um videoclipe, que rapidamente atingiu a marca de 15 milhões de visualizações no YouTube, consolidando o retorno poderoso do grupo.

Além do novo álbum, o aespa anunciou uma turnê internacional para 2025, que passará pela América do Norte e Europa. As meninas já têm um histórico de sucesso em grandes palcos internacionais, incluindo um show esgotado no Brasil no ano passado, em São Paulo.

O mini-álbum “Whiplash” explora uma variedade de gêneros musicais. A faixa “Kill It” é uma fusão de hip hop e dance, onde o grupo usa sintetizadores com timbres metálicos e seus vocais marcantes para enviar uma mensagem direta aos haters. Já a faixa “Flights, Not Feelings” desacelera o ritmo com uma pegada R&B, incentivando os ouvintes a deixar para trás sentimentos negativos e aproveitar a vida.

Outro destaque do EP é “Pink Hoodie”, que fala sobre confiança e autoconforto, usando a metáfora de um moletom rosa favorito. O lançamento de “Whiplash” dá continuidade ao sucesso de “Armageddon”, primeiro álbum completo do aespa, que consolidou o grupo como uma força no cenário do pop global.

O single “Supernova”, do álbum anterior, ficou 15 semanas consecutivas no topo das plataformas de streaming coreanas Melon e Genie, estabelecendo um recorde histórico.

Tudo o que se sabe sobre o novo EP do aespa

O aespa anunciou o lançamento de seu novo EP, intitulado “SYNK: Parallel Line”, programado para chegar às plataformas de streaming nesta quarta-feira, 09 de outubro. O projeto inclui quatro faixas solo, uma de cada integrante do grupo, todas já apresentadas durante a turnê mundial “SYNK: Parallel Line”, que se estenderá até 2025.

Entre as músicas, destaca-se “Up”, co-escrita por Karina, mostrando o envolvimento criativo da artista no processo. Além dela, o EP traz as faixas “Dopamine” de Giselle, “Spark” de Winter e “Bored!” de NingNing. Cada uma das músicas explora as singularidades vocais e estilos de cada membro do grupo.

O lançamento deste EP prepara o terreno para o próximo grande projeto do aespa, o álbum “Whiplash”, com previsão de lançamento ainda em outubro. O novo álbum chega após o bem-sucedido “Armageddon”, o primeiro de estúdio do grupo, lançado em maio, e que foi impulsionado pelo hit “Supernova”.