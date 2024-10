Christina Aguilera fará primeiro show no Brasil no Carnaval 2025 - (crédito: Reprodução Instagram)

Para os amantes de Christina Aguilera o Carnaval de 2025 será inesquecível. A estrela do Pop foi confirmada para o seu primeiro show em fevereiro como uma das principais atrações do festival "CarnaUOL".

Entretanto, essa não será a primeira vez que a artista internacional pisa em solo brasileiro. Em 2000 a famosa levou os brasileiros à loucura, após se apresentar nos programas do "Domingão do Faustão", e "Programa Raul Gil".

Vale ressaltar que, a sua última visita no Brasil foi em 2011, quando veio a trabalho para gravar uma campanha publicitária. Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre a vinda da famosa, que preparou um EP especial com seis faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter para as performances.

"Meu Deus, estou chorando", comentou um usuário. "Queria só um show dela no Nordeste", disse outro. "Meu medo é ir nesse show e só conhecer duas músicas dela", opinou mais um. "Amei, mas achei bem aleatório. Tragam a Britney em 2026", comentou mais um.

Para quem não acompanhou, a carreira musical de Christina Aguilera começou em 1999 com o lançamento do álbum Christina Aguilera. Contudo, a cantora já havia se destacado na infância e adolescência, participando do programa "O Clube do Mickey".