Filme nacional explora a reação de pessoas presas em uma sessão de cinema

Paulo Lessa está no elenco do filme "Sala Escura", de Paulo Fontenelle, - (crédito: Divulgação)

Os atores Allan Souza Lima (de Mania de você e Cangaço novo), Paulo Lessa (de Família é tudo e Terra e paixão), João Vitor Silva (de Garota do momento e Impuros), Osvaldo Mil (Renascer) e Priscila Buiar (Stupid wife) estão no elenco do filme Sala escura, de Paulo Fontenelle, um novo título do gênero terror-suspense brasileiro. A trama se passa numa sala de cinema, quando um grupo de espectadores é surpreendido por uma brusca interrupção do filme, substituído pelas imagens de uma garota sendo torturada por um homem vestido de bate-bolas. Confusos e assustados, tentam deixar o local quando se descobrem trancados na sala.

“Estar em um cinema completamente vazio, vendo um filme de qualquer gênero, foi algo que sempre me gerou uma certa fobia. Aquela sala enorme, escura, com diversas cadeiras vazias e cantos de onde a qualquer momento eu poderia ser surpreendido por alguém saltando em minha direção. Sala escura foi uma forma de trazer essa minha fobia à realidade e, quem sabe, transformar o meu medo no medo de várias pessoas”, reflete Fontenelle.

O filme tem estreia nacional marcada para 14 de novembro. Também no elenco, Raissa Chaddad, Luiza Valdetaro, Tainá Medina, Sofia Malta e Danielo Moura.

Paulo Fontenelle é também diretor do filme O porteiro, adaptação da peça teatral com o ator Alexandre Lino; do documentário Blitz – O filme (sobre a história da banda Blitz, em parceria com o CANAL CURTA!); dos longas-metragens Inverno (com Renato Góes, Thaila Ayala e Barbara Reis); Intruso (com Eriberto Leão e Danton Mello); Apaixonados (com Nanda Costa e Roberta Rodrigues); Divã a 2 (com Vanessa Giácomo, Rafael Infante, Marcelo Serrado); Se puder, dirija! (com Luiz Fernando Guimarães e Leandro Hassum); e dos documentários Sobreviventes – Os filhos da Guerra de Canudos e Evandro Teixeira – Instantâneos da realidade. Na TV, Paulo está lançando a série de comédia Cinema Café, com Paloma Duarte e Bruno Ferrari.

Filme "Sala Escura", de Paulo Fontenelle, é um novo título de terror-suspense, gênero que vem crescendo no Brasil e atraindo cada vez mais espectadores. (foto: Divulgação)

Sinopse

Nove estranhos estão em um antigo cinema da cidade para uma exibição de filme. Mesmo com a sala vazia, o filme começa normalmente e todos se divertem. De repente, a tela escurece. No lugar do filme, imagens de uma garota sendo torturada friamente por um homem vestido de bate-bolas. Os espectadores, confusos e assustados, não entendem se aquela é uma cena do filme original. Decidem sair da sala, mas descobrem que estão trancados dentro do cinema. A partir daí, precisam se unir para sobreviver, mas não sabem em quem confiar.

