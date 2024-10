"No Rancho Fundo": Zefa Leonel arma vingança contra Deodora

Zefa Leonel (Andrea Beltrão), de No Rancho Fundo, finalmente dará adeus a maré de azar que tem sofrido. Uma bomba chegará nas mãos da garimpeira, mudando seu destino e de toda a sua família.

Segundo o site Natelinha, a garimpeira descobrirá que a cafetina foi a principal responsável em mandar matar Primo Cícero (Haroldo Guimarães), além de envolvimento da exploração ilegal da Gruta Azul.

A prova só será possível porque a empregada Cira ouve os podres da patroa com Bladina (Luisa Arraes). Grava, coloca tudo em um pen-drive, e manda a bomba para a garimpeira. Mesmo sabendo que Deodora não presta, a mãe de Quinota (Larissa Bocchino) ficará escandalizada com as informações.

Não será somente Deodora que cairá em desgraça com os podres vindo à tona. A máscara de Marcelo Gouveia (José Loreto) também cairá, pois ele tem forte envolvimento em relação ao contrabando na Gruta Azul. Além de Blandina, a responsável em sequestrar Primo Cícero e tantos outros podres.

