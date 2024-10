Mariana Ximenes revela os bastidores de cena icônica em Mania de Você

Mariana Ximenes, a Ísis de Mania de Você, comentou na coluna Play, do jornal O Globo, sobre a cena icônica que a sua personagem, totalmente bêbada, dança loucamente em cima do balcão e arrisca até um espacate.

‘Inventei’

"Vesti a Ísis com um vestido que, segundo brincadeira do personagem Mavi, era cor de "marca texto" e me joguei. A cena foi totalmente improvisada, inventei na hora aquele espacate, dancei como se não houvesse amanhã, à la Ísis, bem descompromissada com a vida. Confesso que me diverti!", comentou ela, que também viralizou ao exalar química com Chay Suede em cena.

Na web, os internautas vibraram com a cena. "Que cena icônica Mariana Ximenes. Por Deus, Ísis", "Ísis espetacular. A abertura de pernas da Mariana Ximenes", "Mariana Ximenes é muito atriz, na moral! Que cena maravilhosa da dança!", dispararam.

Mariana Ximenes, antes de Mania de Você começar, já causava ansiedade do público com suas aparições nas chamadas da trama de João Emanuel Carneiro.

Até agora estou impressionada de como a Mariana Ximenes abriu um FUCKING espacate em cima de uma mesa de bar com um salto agulha de 15 cm pic.twitter.com/IwkJZwyYpa — Marocas (@Maria_Ana2023) October 23, 2024

