Complexo Fora do Eixo tem programação inédita para o halloween

O Complexo Fora do Eixo realizará quatro dias de festa para comemorar o dia das bruxas a partir desta quinta-feira (24/10), no espaço do Complexo Fora do Eixo, localizado no SAAN. O primeiro dia do evento, nesta quinta (24/10), conta com a participação do cantor Luccas Carlos. Na sexta-feira (25/10), quem comanda é o grupo de pagode Vibenza e, no sábado (25/10), o show do Papato traz muito funk. Domingo (27/10), para fechar, tem pagode com o grupo Largo Tudo.

Os quatro dias de festejo são parte da programação do evento Estranho Mundo Fora do Eixo. Além das diversas atrações musicais, a festa de halloween também terá apresentações circenses como performance com fogo, equilíbrio com perna de pau, shows de mágica, para que o público tenha uma experiência fiel de circo. Também será realizado um concurso de melhor fantasia com o prêmio no valor de R$1000 na agência de viagens CVC. O DJ A será um dos muitos a tocar no Estranho Mundo Fora do Eixo e conta um pouco mais sobre a vibe que ele quer passar para o público na noite, “Quero passar uma energia de festa animada e descontraída. Quero que o público se divirta, dance e se entregue à atmosfera festiva da noite. Pretendo criar uma experiência única e memorável para todos os presentes”, disse, em entrevista ao Correio.

O repertório da noite é uma mistura de funk, hip hop, trap e muito pagode, perfeito para todos os gostos. O set de cada DJ deve durar, aproximadamente, uma hora, garantindo que haja tempo suficiente para curtir todas as músicas e manter a festa animada até o final. “Será uma noite incrível, cheia de energia e diversão. O local será todo decorado com o tema de halloween e haverá algumas surpresas ao longo da noite. Vai ser um evento imperdível”, completa DJ A.

Programação

Dia 24/10 - quinta-feira, a partir das 20h

Luccas Carlos

DJ A

Chicco Aquino

Disstinto

Kaca





Dia 25/10 - sexta-feira, a partir das 18h

Benzadeuz

Sidharta

Novin Yarp

Kaca

Happy Hour

Grupo Manda Real





Dia 26/10 - sábado, a partir das 20h

Papatinho

DJ A x Hugo Drop

Caio Hote x Pepe

Os Gemmius

Luk

Artur Campos





Dia 27/10 - domingo, a partir das 18h

Largo Tudo

Lado a Lado

Sidharta

Kaca





Serviço

Estranho Mundo Fora do Eixo

A partir desta quinta-feira (24/10) e até domingo (27/10), quinta e sábado às 20h e sexta e domingo às 18h, no Complexo Fora do Eixo (SAAN). Ingressos disponíveis no site: https://digitalingressos.com.br/event/EVT_936ABDE0A4CEC7D9/PDV_A14ACF00F7EB3602 .