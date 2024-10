Circo Teatro Artetude faz caravana de apresentações pelo DF

Os irmãos Ankomarcio e Ruiberdan Saúde celebram os 24 anos de trajetória circense com a Caravana Artetude em espetáculos gratuitos pelo Distrito Federal. Com o tema Antes arte do que nunca, a apresentação O grande circo dos irmãos Saúde desembarca na Praça do Bosque, na Candangolândia, neste sábado (26/10). No mês de novembro, a trupe também passará por São Sebastião.

Os espetáculos abordam a relação familiar entre os irmãos por meio do malabarismo, música, mágica e humor, com participação especial do Palhaço Espiga de Milho. Como ferramenta para a democratização, a dupla utiliza a arte como meio de reunião de povos. As comunidades que sediarem a caravana terão a oportunidade de refletir e rir da vida. As apresentações contarão com libras e uma sessão disponibilizará audiodescrição.





Confira a programação completa:

26/10 - Praça do Bosque Candangolândia, às 17h

12/11 - Escola São Sebastião

14/11 - Escola Candangolândia

19/11 - Escola São Sebastião





Serviço:

Caravana Ante Artes do que Nunca

Neste sábado (26/10), às 17h, na Praça do Bosque (Candangolândia). Entrada gratuita e livre para todos os públicos.