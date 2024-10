Morre, aos 78 anos, Edson Wander, cantor que fez sucesso na Jovem Guarda

O cantor Edson Wander, que fez sucesso no final dos anos 60 com a Jovem Guarda, morreu na noite desta quinta-feira (24/10), aos 78 anos.

Wander estava na UTI e ficou em coma por cerca de dez dias. A esposa do cantor, Tereza Melo, vinha compartilhando nas redes sociais a situação da saúde do astro e comunicou na noite de ontem a morte do artista. "Silêncio, Edson Wander se foi", declarou.

Nascido em Recife, no dia 24 de dezembro, morava no Rio de Janeiro há alguns anos com a esposa Tereza Melo. Ele seguia trabalhando, participando de shows de música brega. Mas foi no rock que ele ganhou destaque no começo da carreira, durante o movimento da Jovem Guarda e estourou com o disco Canto ao Canto, lançado em 1968.

Entre as músicas de maior destaque de Edson Wander estão Jovem Triste, Tu e Areia no meu caminho. Segundo a Billboard Brasil, Edson Wander foi apadrinhado por Wanderlei Cardoso e, por isso, o artista, que na verdade se chama Edson de Araújo Cavalcanti Filho, adotou o nome de "Wander".

Não há informações sobre o velório de Edson Wander.



















Polêmica sobre paternidade de Eduardo Costa

Há um ano, Edson Wander foi à imprensa afirmando que era pai do cantor Eduardo Costa. Ele alegou que a data do nascimento do cantor coincide com uma show que fez em Abre Campo, Minas Gerais, cidade natal de Eduardo Costa. Além da data, ele afirma que o fato do nome de Eduardo Costa ser, na verdade, Edson Vander, seria uma homenagem a ele.

"Há muito tempo que eu sei e não pedi o DNA pra não provocar constragimento na família. O Zé Raimundo que me perdoe, mas ele é o padastro de Eduardo Costa, eu sou o pai", afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral da Tv Record, em julho de 2023.

A Mãe de Eduardo Costa, Maria Raimundo da Costa desmentiu a história e afirmou que iria processar o cantor. Segundo ela, o nome do filho é uma homenagem a Pelé. "E eu to querendo dizer para esse Edson Wander que falou que eu minto para o pai dos meus filhos e para os meus filhos. Nem o pai dos meus filhos e nem para meus filhos eu minto para eles porque eu não tenho medo deles e não devo nada para eles", declarou.