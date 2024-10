Música popular brasileira é destaque do Festival Clube do Choro

A Cor do Som é atração do Festival de Choro - (crédito: Ana Zingoni/Divulgação)

Diferentes vertentes da música popular brasileira estarão em destaque neste fim de semana no Espaço Cultural do Choro, com a realização de um festival, que terá a participação de artistas consagrados e representantes da nova geração, em shows que serão realizados hoje e domingo. A programação se desenvolverá nos períodos da tarde e da noite,entre às 16h e 22h30,com ingressos a partir de R$ 50.

Quem se apresentará na abertura hoje é Laura Medeiros, de 10 anos, que foi revelada pelo programa televisivo The Voice Kids. Em seguida, sobe ao palco o acordeonista e compositor sergipano Mestrinho. Logo depois, entram em cena dois grandes nomes da MPB, o casal formado por Francis e Olívia Hime.

Na transição para o período noturno haverá a apresentação gratuita da Choro Popular Orquestra, comandada pelo maestro Fabiano Medeiros, ainda na área externa. Já à noite, inicialmente ,a saxofonista carioca Daniela Spielman e o regional brasiliense Choro Livre.

O show de encerramento ficará por conta do grupo A Cor do Som, formado por Armandinho Macedo (bandolim e guitarra), Mu Carvalho (teclados), Gustavo Schroeter (bateria) e Fernando Nunes (contrabaixo). "Vamos levar ao público brasiliense, que sempre nos prestigiou sucessos que lançamos ao longo de quatro décadas de atividade, como Semente do amor, Alto astral, Magia tropical e Sapato velho", antecipa Armandinho.

A série de shows de domingo tem como principal atração Hamilton de Holanda, virtuoso bandolinista que iniciou a carreira no âmbito do Clube do Choro, para depois ser aplaudido no Brasil, Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes. Outros destaques são o trompetista Haniel Tenório, o flautista Dudu Oliveira e o grupo Choro Livre, liderado por Reco do Bandolim, além do violonista Pedro Martins e Paulinho Moska, que fará homenagem a Pixinguinha, considerado o inventor da música popular brasileira.



Festival Clube do Choro

Hoje e amanhã, das 16h às 22h30,

no Espaço Cultural do Choro

(Eixo Monumental). Ingressos a partir de R$ 50.