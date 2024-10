Banda Zander, Cezar Degraf e Caos Lúdico tocam na Infinu, neste sábado (26/10)

A Infinu Comunidade Criativa será palco do 1º Mini-Fest Alto Volume, que acontece neste sábado (26/10), a partir das 20h, com a banda carioca Zander, o indicado ao Grammy Latino Cezar Degraf e as multifaces do som da Caos Lúdico.



O festival independente reúne bandas que vem se destacando dentro e fora do país, reforçando Brasília como polo do gênero, que consagrou a cidade como capital do rock nacional.



Com uma base de fãs fiéis por todo o país, a banda carioca Zander é conhecida por letras contundes e ótimos arranjos. O grupo tem influências no Indie, Pós-hardcore, e a sensação dos anos 2000, o Emo.



Desde 2008 na estrada, o grupo lançou cinco trabalhos, entre álbuns e EPs, além de um minidocumentário falando sobre a carreira e algumas turbulências pelo caminho, sendo considerada uma das bandas mais consistentes do país nos últimos anos.



Rock Brasília

Indicado a pré-seletiva do Grammy Latino deste ano, em duas categorias, Cezar Degraf será uma das atrações. Ele foi indicado pelo álbum Quasar — que recentemente chegou a marca de 1 milhão de players — e pela canção em espanhol Valiente, que vem sendo muito elogiada especialmente em países da América Latina, por onde fará turnê no próximo ano.



"Participar do Mini-Fest Alto Volume ao lado de bandas incríveis como Zander e Caos Lúdico é uma satisfação. É um evento que valoriza a cena independente e nos dá a chance de compartilhar nossa música com um público que realmente vibra com o rock. Estou animado para apresentar as músicas do meu álbum Quasar, na Infinu, um espaço que tem tudo a ver com a energia alternativa do festival. Será uma noite intensa, de muita troca e, sem dúvida, de celebração da música autoral", afirma Degraf.



Formada em 2015, a banda Caos Lúdico é um dos grupos mais requisitados da cena atual. Desde 2015, o grupo liderado por João Ramos mistura o timbre das guitarras com os metais característicos do Ska — subestilo do reggae. Essa versatilidade levou a banda a abrir shows de artistas de renome nacional, como Paralamas do Sucesso.



“A expectativa é sempre boa. Tocamos na Infinu há um bom tempo, assim com nos eventos do Alto volume. Será um prazer dividir o palco com a Zander e com o Cezar, com quem temos uma boa relação, mas que nunca tínhamos tocado juntos”, prevê João. “Tocamos com outras bandas nacionais, mas é sempre bom ter mais uma no currículo. É um reconhecimento que a Caos está recebendo, isso a um mês da nossa turnê em São Paulo. Estamos preparados.”



Ingressos



Os ingressos estão disponíveis nas redes sociais das bandas e pelo site shotgun.live e também no local, no dia do evento. Para aqueles que comprarem antecipado, o evento sorteará prêmios. A Infinu Comunidade Criativa fica na 506 Sul.