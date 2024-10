Friends presta homenagem a Matthew Perry, um ano após a morte

Há exatamente um ano foi comunicada a morte do ator Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends. O astro foi encontrado na banheira da própria casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro de 2023 já sem vida.

Nesta segunda-feira (28/10), o perfil oficial de Friends no Instagram publicou uma homenagem ao ator. A publicação fala sobre a Fundação Mattew Perry e pede doações para a instituição.

"No aniversário de um ano da sua morte, honramos Matthew Perry cujo legado permanece através do trabalho da Fundação Matthew Perry. Acesse o link na nossa bio doe", diz o texto. Na sequência, o texto pede que os fãs da série contem o momento preferido da sitcom.

A atriz Jennifer Aniston, amiga e colega de trabalho de Perry, também o homenageou nas redes sociais. A artista, que interpretou Rachel em Friends, publicou uma sequência de fotos ao lado do amigo. Confira abaixo:

Morte de Mattew

Os relatórios apontaram que a causa da morte de Perry foi uma overdose acidental de ketamina, remédio legal no país usado como anestésico e, dependendo da dosagem, antidepressivo.



Nos relatórios da autópsia foram apontados outros remédios no sistema do artista, que também era diabético, tinha doenças respiratórias e fazia uso de medicações para lidar com o vício em opioides. No entanto, nenhuma droga ilícita foi encontrada na corrente sanguínea. Perry estava há 19 meses sóbrio.