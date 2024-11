Tyler, the Creator lança sétimo álbum de estúdio 'Chromakopia'

Chromakopia, o novo trabalho de Tyler, The creator, chega três anos depois do último disco, Call me if you get lost - (crédito: Reprodução/ Instagram/@feliciathegoat)

Tyler, The Creator lançou o álbum Chromakopia, três anos depois do último disco, Call me if you get lost. Antes de divulgar o projeto completo, Tyler lançou Noid, single que saiu nas plataformas digitais no dia 21 de outubro. Noid veio acompanhada de um clipe com a presença da atriz e roteirista Ayo Edebiri.

Em Los Angeles, o rapper realizou uma festa de audição do novo álbum e contou com a presença de 17 mil fãs. Durante a festa, Tyler compartilhou que o disco aborda lições de vida que aprendeu com a mãe. Para o novo projeto, foi criado um personagem chamado St. Chroma, ideia que Tyler costuma fazer em cada um de seus discos.



A turnê mundial deve ser realizada a partir de fevereiro de 2025 e passa pela Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, sem datas para a América do Sul. Os shows de abertura serão realizados por Lil Yachty e Paris Texas.