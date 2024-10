Festa Internacional Literária de Maricá presta homenagem a Ziraldo

A partir desta sexta-feira (1/10), a Feira Internacional Literária de Maricá (Flim) chega à orla do Parque Nanci, Rio de Janeiro. Até 10 de novembro, o evento conta com uma programação especial, com palestras, debates, shows e atividades para toda a família. Macam presença na feira o escritor Itamar Vieira Junior, a cantora Vanessa da Matta e a atriz Letícia Sabatella.

O Papo Film é a arena de debates do encontro, que reúne as mais diversas personalidades da cultura brasileira para discussão de diversos temas, incluindo a educação e a cultura africana no Brasil. Para a criançada, está disponível a Filmizinha, área inspirada na obra do cartunista Ziraldo, em uma homenagem póstuma. Além da presença de personagens icônicos como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, as crianças têm acesso a um parque interativo, contação de histórias e apresentações teatrais.

Com o slogan “A nossa história a gente escreve aqui”, a Flim também promove a democratização da literatura. Por meio da Tenda Literária e do projeto de vouchers Mumcumba Literária, direcionado para estudantes da rede pública, o público tem acesso a estandes de 100 editoras com livros para compra com preços acessíveis.