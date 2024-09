Instituto Ziraldo lança novo livro com ilustrações do cartunista

Por Arthur Monteiro*—

O legado de Ziraldo, que morreu em abril deste ano, será homenageado na 27ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. Entre as homenagens está o lançamento do livro Entre cobras e lagartos, de Guto Lins. O livro foi feito com ilustrações do acervo disponibilizadas pelo Instituto Ziraldo e o lançamento será na sexta-feira (13/9), às 10h, com direito a mesa de debate e sessão de autógrafo na Bienal.

A inspiração para o livro de Guto Lins veio da imersão no acervo do amigo cartunista. “Tenho relações familiares com Ziraldo há quase 40 anos. Esse livro é um sonho antigo nosso, proposto por ele: fazermos algum livro juntos a partir das ilustrações, minhas ou dele. Sou consultor do Instituto Ziraldo e tenho participado de diversos projetos, como exposições e edições comemorativas de livros. A ideia desse livro nasceu em conjunto e o garimpo de imagens também, já que tenho acesso ao acervo. As imagens foram construindo o texto e o texto foi pedindo novas imagens a serem garimpadas. Todo o processo foi como se estivéssemos, eu e ele, trabalhando juntos”, conta o escritor.

A protagonista do livro, a cobra, aparece em várias situações, como no começo da vida humana, junto com Eva e Adão, e ma mitologia grega, na cabeça de Medusa. “No livro, vemos essa personagem sob nova perspectiva. Aqui ela está sempre à procura de alguém que possa compreendê-la e aceitá-la como é”, explica o dramaturgo e ilustrador Roger Mello, que assina o texto de apresentação do livro. A obra desmistifica a predadora. Nas palavras de Guto Lins, trata-se de um livro "ao contrário", no qual as imagens dão origem aos textos. A personagem principal é descrita assim: “Era uma vez uma cobra que tinha 'S' de sobra. Não era uma cobra só. Sabida, sabichona, sensata, sincera, sofisticada, sonhadora, sociável, se achava simplesmente sensacional. Mas era solitária”.

A escolha de Guto pela cobra foi fruto de uma quebra de vínculo contratual. “Um livro ilustrado por ele mudou de editora, as ilustrações perderam o vínculo contratual e voltaram para o Instituto. As cobras místicas desse livro foram o estopim (para a inspiração do escritor). E a partir daí várias outras cobras desenhadas por ele ao longo de anos foram sendo encontradas no acervo”, relata Guto Lins para o Correio.

As mais de 600 mil pessoas esperadas para a 27ª edição da bienal poderão contar com cinco espaços oficiais dedicados à memória de Ziraldo; Espaço Infâncias, Salão de Ideias, Papo de Mercado, Educação e Cordel e Repente. “Ziraldo é uma referência para qualquer artista visual brasileiro. Um autodidata que já fazia design antes de existir uma escola de design no Brasil. Sempre foi um cara afetuoso e receptivo com os jovens artistas e me deu força, desde o início de minha carreira, sempre encheu minha bola. O tempo e as circunstâncias nos tornaram próximos, e não só como artistas. Se tornou um segundo pai, um exemplo a ser seguido”, conta Guto Lins.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Entre Cobras e Lagartos

De Guto Lins e Ziraldo. Editora Reco-Reco, 47 páginas. R$ 59,90. Lançamento sexta-feira (13/9), às 10h, na 27ª Bienal do livro em São Paulo.