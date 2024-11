Fernanda Torres fala pela 1ª vez sobre recusa para viver Odete Roitman

Fernanda Torres falou pela primeira vez sobre o convite para interpretar a icônica vilã Odete Roitman no remake de Vale Tudo. Em entrevista ao Globo, a atriz revelou ter recusado o papel por razões pessoais, deixando a responsabilidade para Débora Bloch. "É uma personagem inesquecível, eternizada por Beatriz Segall", comentou.

No momento, Fernanda está focada em sua carreira internacional. Ela encontra-se em Los Angeles, promovendo o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, em uma campanha forte para o Oscar e outras premiações.

Ainda Estou Aqui, que estreia em breve, foi escolhido como representante do Brasil no Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. No longa, Fernanda interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar.

A produção narra a dolorosa busca por justiça e memória, com Selton Mello interpretando Rubens Paiva. A expectativa de Fernanda é de que o filme tenha impacto não só artístico, mas também político e social.

"Houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção do Walter para o "Ainda estou aqui". Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim. E ter feito esse filme foi um divisor de águas para mim. Sou uma atriz diferente depois de ter feito Eunice, ter experimentado os sentimentos que experimentei com ela, de voltar a trabalhar com o Walter (com que rodou "Terra Estrangeira", filme de 1995), de atuar num registro que há muito tempo eu não vinha trabalhando como atriz e dar conta dele", disse.

