Espetáculo sobre preconceito de gênero estreia nesta quarta em Planaltina

Espetáculo escrito e dirigido por Rafael Salmona e Vinicius Ávlis, Felicidade narra a história de jovens LGBTQIAPN+ em contexto social vulnerável do Itapoã que lidam com a impossibilidade de assumir ser quem são por conta do preconceito contra a orientação sexual e identidade de gênero. A peça estreia nesta quarta-feira (6/11), às 20h, no Complexo Cultural de Planaltina com entrada franca mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível e parte para uma temporada de apresentações no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, na Asa Norte.

A narrativa acompanha quatro pessoas em uma festa, em um momento em que elas vivem dramas semelhantes de autorreconhecimento e libertação da sexualidade e identidade. Um homem tímido descobre, flertando, o interesse por outros homens. Uma mãe encara como vai contar aos filhos que ama outra mulher. Uma garota que vive no aperto de um conjunto habitacional e sonha em viver uma vida cantando e amando livremente. Um jovem encara os hormônios afim de se sentir pertencente no seu próprio corpo.

Felicidades é resultado da conclusão de uma oficina de teatro ministrada na Casa dos Quatro, na Asa Norte e dá sequência a um projeto iniciado em 2016 pelo teatrólogo Alexandre Ribondi, morto em 2023, que se inquietou com o silêncio forçado dos jovens que vivem em contexto social de vulnerabilidade. A partir deste projeto, foram realizadas as peças Felicidade, em 2017, e De Volta à Felicidade, em 2023.

A peça será apresentada ao público geral e também às escolas públicas de ensino médio do DF acompanhada de debates. É incentivada a doação de um quilo de alimento não-perecível a serem destinadas à Casa Rosa DF, uma instituição de acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, localizada em Sobradinho. Todas as apresentações contarão com intérprete em libras. Cinco apresentações contarão com audiodescrição para pessoas com deficiência visual e todas as peças gráficas do projeto possuem versões traduzidas e impressas em braile, disponíveis nos locais das apresentações.